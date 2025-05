Pericolo nono posto finale per il Milan: cosa serve ai rossoneri per evitare l'impegno della Coppa Italia ad agosto

Milan ufficialmente fuori dall'Europa e col rischio di disputare la Coppa Italia ad agosto: cosa serve per evitare questo scenario.

Il rischio era più che reale, ora c'è anche l'ufficialità: il Milan non prenderà parte ad alcuna competizione europea nella stagione 2025/26.

Rossoneri battuti nuovamente all'Olimpico dopo la delusione della finale di Coppa Italia: stavolta è toccato alla Roma avere la meglio, con un 3-1 che ha condannato Maignan e compagni a prendere atto del triste verdetto.

Un altro pericolo, però, incombe per il 'Diavolo': lo scenario di tornare in campo in match ufficiali in netto anticipo rispetto al previsto coi primi turni della Coppa Italia.