Infortunio Pereyra, quando rientra in campo con l'Udinese? Condizioni e tempi di recupero

Il centrocampista dell'Udinese è fermo da alcune settimane, ma Cioffi ha dato buone notizie a tal riguardo: Pereyra sta tornando.

Roberto Tucu Pereyra sta per tornare in campo. Fermo da dai primi giorni di febbraio, l'argentino è stato costretto a saltare alcune partite dell'Udinese, ma a marzo potrà tornare a disposizione di Cioffi, tecnico bianconero.

In particolare Pereyra ha già saltato le partite contro Juventus e Cagliari, ma non potrà giocare neanche nell'ultima gara di febbraio contro il Genoa. Marzo farà però rima con il ritorno del Tucu, arma importante per Cioffi e una squadra friulana a caccia della salvezza.

Nelle ultime partite di Serie A senza capitan Pereyra l'Udinese ha schierato Thauvin, considerato come l'argentino sia ormai la seconda punta nel 3-5-2 al fianco di Lucca.