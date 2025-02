Perché Zalewski è disponibile per il derby Milan-Inter e Gimenez no? Il regolamento

AC Milan vs Inter

Arrivato nelle scorse ore dalla Roma, Zalewski ci sarà già nel derby. Niente da fare invece per Gimenez: il suo esordio col Milan sarà rimandato.

Due volti nuovi della Milano del pallone. Nicola Zalewski e Santiago Gimenez si apprestano a iniziare l’avventura rispettivamente a Inter e Milan, club dove si sono trasferiti in queste ultime ore di calciomercato invernale.

Zalewski la Serie A la conosce già bene, visto il percorso nella Roma, club che ha salutato proprio per trasferirsi in nerazzurro.

Gimenez – vero e proprio colpo di mercato dei rossoneri – arriva dal Feyenoord e in Serie A non ha ancora mai giocato e per farlo dovrà aspettare ancora una settimana.

L'articolo prosegue qui sotto

Il messicano infatti non sarà a disposizione di Sérgio Conceição per il derby per un questione regolamentare, Zalewski invece potrà fin da subito essere impiegato da Simone Inzaghi. Ma perché questa differenza?