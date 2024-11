L'attaccante serbo non sarà della partita in Champions League: il motivo della sua assenza in Aston Villa-Juventus.

Dusan Vlahovic non sarà della partita in Aston Villa-Juventus di Champions League. L'attaccante serbo, già fuori nell'ultima gara di campionato contro il Milan, non è presente neanche in panchina con i bianconeri a Birmingham. Ma perché Vlahovic non gioca Aston Villa-Juventus? Cosa c'è dietro la sua assenza: infortunio, squalifica o scelta tecnica? L'articolo prosegue qui sotto