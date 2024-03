Perché Tiago Djalò non gioca alla Juventus: tra ritardo di condizione e scelte tecniche

Il difensore portoghese non ha collezionato nemmeno un minuto con la Juventus dopo l'arrivo dal Lille a gennaio.

Doveva essere il volto nuovo della difesa, il punto di raccordo tra il presente e il futuro: invece di Tiago Djalò sembrano essersi perse le tracce alla Juventus, dove non ha ancora avuto modo di esordire.

Arrivato a fine gennaio dal Lille grazie a un blitz di mercato, il portoghese è da considerarsi a tutti gli effetti un oggetto misterioso: complici gli strascichi di un lungo e grave infortunio che però è ormai superato, il che dà adito a diversi punti interrogativi.

Un esordio finora mai andato in porto, in attesa di un finale di stagione senza certezza alcuna in tal senso e in cui ogni gara potrebbe essere quella giusta per vedere finalmente all'opera Tiago Djalò.