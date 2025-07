Tensione all'Inter con l''attaccante francese che si è schierato con Calhanoglu dopo il duro botta e risposta tra il turco e Lautaro.

Il momento in casa Inter è decisamente delicato. Pochi minuti dopo l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si è sfogato ai microfoni di DAZN e Mediaset: "Chi vuole andare via, arrivederci". Un messaggio molto duro e chiaro che, come spiegato poi da Giuseppe Marotta, aveva come 'bersaglio' Hakan Calhanoglu, il quale sarebbe tentato da un ritorno in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.

Nelle ore successive è arrivato anche la replica, a mezzo social, dello stesso Calhanoglu, il quale ha ribadito di non aver mai avuto intenzione di tradire l'Inter. Parole apparse sul suo profilo Instagram che hanno ricevuto il 'like' e quindi l'approvazione di Marcus Thuram. E qui si apre tutto un altro capitolo, perché anche il futuro dell'attaccante francese sarebbe quantomeno in dubbio.

Di seguito andiamo a capire perché Thuram potrebbe lasciare l'Inter: dalla clausola rescissoria alla situazione contrattuale.