Monterrey vs Inter

Mondiale per Club

L'attaccante francese non figura tra i titolari nella prima di Chivu sulla panchina nerazzura: i motivi dell'assenza al debutto al Mondiale per Club.

Il debutto di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter, in concomitanza con l'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club negli Stati Uniti, non vedrà protagonista Marcus Thuram, almeno dal primo minuto.

L'attaccante francese, infatti, non figura nella lista dei titolari in occasione della sfida contro il Monterrey, ma parte inizialmente dalla panchina.

Ma perchè Thuram non gioca titolare Monterrey-Inter? I motivi dell'assenza.