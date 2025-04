Marcus Thuram fuori dalla formazione titolare dei nerazzurri per Bologna-Inter: perché l'attaccante francese non gioca al 'Dall'Ara'.

L'attaccante francese non compare nella formazione scelta da Simone Inzaghi per il fondamentale match del 'Dall'Ara', in cui i nerazzurri devono rispondere al Napoli in chiave Scudetto.

Perché Thuram non gioca? Cos'ha? È in panchina?