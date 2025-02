Perché Sucic potrà giocare il Mondiale per Club con l'Inter: la nuova finestra di mercato e cosa dice il regolamento

Il giovane talento croato arriva dalla Dinamo Zagabria e sarà disponibile solo dall'estate: anche per il Mondiale che si giocherà negli USA.

L'Inter accoglie un nuovo talento: dalla Dinamo Zagabria arriva Petar Sucic, rinforzo per il centrocampo nerazzurro che però non potrà mettersi immediatamente a disposizione di Simone Inzaghi.

L'accordo tra i due club è arrivato durante la finestra invernale del mercato, ma non sarà valido per la seconda metà della stagione: Sucic, che attualmente è ai box per infortunio, rimarrà dunque per qualche altro mese in Croazia e solo in seguito si trasferirà effettivamente a Milano.

Quando? A partire dalla prossima stagione e poi fino al 2029, ma in realtà anche prima: potrà farlo già per il Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio.