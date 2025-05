Perché Spalletti ha convocato Acerbi? Il difensore dell'Inter torna in Nazionale dopo un anno

Il difensore dell'Inter è tornato tra i convocati di Spalletti: a marzo 2024 venne escluso per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus.

L'Italia scenderà in campo per le prime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 all'inizio del mese di giugno: gli Azzurri sfideranno il 5 giugno la Norvegia, ad Oslo, e quattro giorni più tardi la Moldova a Reggio Emilia.

Tra i calciatori a disposizione del ct italiano ci sarà anche Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter tornerà così a vestire la maglia della Nazionale dopo oltre un anno di assenza e, soprattutto, dopo le parole che lo stesso Spalletti aveva pronunciato in tempi recenti riguardo all'età del centrale nerazzurro.

Perché Acerbi è stato convocato da Spalletti per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026 che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.