Perché Simone Inzaghi ha deciso di far turnover contro il Lecce: è un'Inter più tranquilla?

La formazione nerazzurra alla prima vera rivoluzione in formazione della stagione: merito anche della classifica.

Ora: la prima domanda che viene, spontanea, è la seguente. "Perché non ha fatto turnover contro una Salernitana assai in difficoltà?". La risposta che potrebbe dare Simone Inzaghi potrebbe rimandare a diverse motivazioni, non tutte semplici.

In primis perché il calcio è mosso continuamente da componenti "particolari": equilibri che sfuggono a un'analisi superficiale. Poi perché nessuno è dentro le stanze, gli uffici e i campi di Appiano Gentile come lo è lo stesso Inzaghi.

Resta il fatto che l'Inter che si presenta al Via del Mare per sfidare il Lecce potrebbe, se verranno confermate le indiscrezioni della vigilia, presentare il primo vero turnover stagionale in Serie A. Massiccio, pesante. Giustificato, anche, dal corso degli eventi.