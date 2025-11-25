Perché si chiama Bodø/Glimt? Nazione, città, origine del nome e stadio: cosa c’è da sapere

Il Bodø/Glimt è ormai da diversi anni una delle squadre sempre presenti nel panorama calcistico delle coppe europee, che sia Champions League – come in questa stagione –, Europa League o Conference League

La formazione allenata da Kjetil Knutsen è una realtà consolidata e in questa edizione della più prestigiosa competizione europea sfiderà ancora una squadra italiana (in passato ha affrontato Sampdoria, Napoli, Milan, Roma e Lazio), in questa occasione la Juventus.

Ma di che nazionalità è il Bodø/Glimt? In quale stadio gioca e perché si chiama proprio così? Tutto quello che c’è da sapere.