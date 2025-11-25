Pubblicità
Pubblicità
FK Bodo/Glimt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Perché si chiama Bodø/Glimt? Nazione, città, origine del nome e stadio: cosa c’è da sapere

Ancora una volta il Bodø/Glimt incrocia il proprio cammino nelle coppe europee con una squadra italiana: tutte le curiosità sul club norvegese.

Pubblicità

Il Bodø/Glimt è ormai da diversi anni una delle squadre sempre presenti nel panorama calcistico delle coppe europee, che sia Champions League – come in questa stagione –, Europa League o Conference League

La formazione allenata da Kjetil Knutsen è una realtà consolidata e in questa edizione della più prestigiosa competizione europea sfiderà ancora una squadra italiana (in passato ha affrontato Sampdoria, Napoli, Milan, Roma e Lazio), in questa occasione la Juventus.

Ma di che nazionalità è il Bodø/Glimt? In quale stadio gioca e perché si chiama proprio così? Tutto quello che c’è da sapere.

  • DI CHE NAZIONALITÀ È IL BODØ/GLIMT?

    Il Bodø/Glimt è una società calcistica norvegese con sede a Bodø, città di circa 50mila abitanti appena a nord del Circolo Polare Artico, tra le più grandi della Norvegia settentrionale. Nel 2024 la città di Bodø è stata nominata come una delle Capitali Europee della Cultura.

    • Pubblicità

  • CLIMA RIGIDISSIMO

    Vista la vicinanza al Circolo Polare Artico, il clima a Bodø è sempre rigidissimo: temperature quasi sempre sotto lo zero e spesso anche forti raffiche di vento e tanta neve.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ORIGINI DEL NOME

    La squadra è stata fondata nel 1916 e il doppio nome le deriva dalla città di Bodø (dove ha sede il club) associata alla denominazione originaria Glimt, che in norvegese significa “fulmine”. Il Bodø/Glimt ha vinto quattro volte il campionato nazionale (2020, 2021, 2023 e 2024) e due volte la Coppa di Norvegia.

  • IN CHE STADIO GIOCA IL BODØ/GLIMT?

    Il Bodø/Glimt disputa le proprie partite casalinghe all’Aspmyra Stadion, impianto da 8276 posti, con il terreno di gioco in erba sintetica con un particolare impianto sotterraneo di riscaldamento necessario visto il clima rigidissimo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Eliteserien
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Fredrikstad crest
Fredrikstad
FRE