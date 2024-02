Il Sassuolo ospita il Napoli... di mercoledì. Ma perché si gioca in mezzo alla settimana?

La Serie A si ferma? No: si gioca anche di mercoledì, il 28 febbraio, con il Sassuolo di Emiliano Bigica che riceve al Mapei Stadium il Napoli di Francesco Calzona.

Una sfida importantissima per entrambe le formazioni: per i neroverdi, freschi di esonero di Alessio Dionisi, e per gli azzurri, alla ricerca di una svolta.

Ma perché Sassuolo-Napoli si gioca di giovedì, il 28 febbraio?