Perché Sanabria non gioca Parma-Torino: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Il paraguaiano non è stato convocato

L'attaccante granata non siede nemmeno in panchina in occasione della trasferta del Tardini: la motivazione della sua assenza.

L'obiettivo del Torino, dopo due vittorie consecutive contro Milan e Parma e dopo aver trovato una parvenza di continuità, è quello di fare il tris in casa del Parma. Ma la squadra di Vanoli dovrà provarci senza l'aiuto di Antonio Sanabria. Il centravanti paraguaiano non siederà nemmeno in panchina, come si evince dalla lista dei convocati diramata dal Torino dopo pranzo, un paio d'ore circa prima della partita del Tardini. Perché Sanabria non è a disposizione di Vanoli? Si tratta di un infortunio, è squalificato oppure è una scelta tecnica da parte del tecnico granata? La motivazione. L'articolo prosegue qui sotto