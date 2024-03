Il centrocampista bianconero non ha giocato al BlueEnergy Stadium contro la Salernitana, ma perché?

Udinese-Salernitana è una partita fondamentale per il cammino salvezza delle due squadre: per i bianconeri per allontanare definitivamente, o quasi, i granata.

Per quest'ultimi, invece, per sperare in una permanenza in Serie A che, al momento, appare quasi impossibile.

Insomma: una gara da giocare con i migliori giocatori possibili. Ecco, ma allora perché Gabriele Cioffi ha mandato in panchina Lazar Samardzic? Perché non ha giocato titolare?