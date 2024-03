Cerofolini para il rigore di Rafia, ma Guida fa ribattere il penalty: sulla nuova battuta il portiere devia in maniera decisiva nella sua porta.

I tifosi dello Stirpe, stadio del Frosinone, hanno visto la propria esultanza per l'errore di Rafia dagli undici metri cancellata dalla ripetizione del rigore. Il direttore di gara del match tra il team ciociaro e il Lecce ha infatti fatto ribattare il penalty dello scontro salvezza, con conseguente pareggio degli ospiti.

Assegnato per fallo di Cerofolini su Krstovic in seguito al retropassaggio di Zortea, il rigore battuto da Rafia è stato parato dallo stesso portiere del Frosinone, che sembrava aver tenuto il Frosinone in vantaggio dopo il goal nel primo tempo di Cheddira.

Per il direttore di gara Guida tutto da rifare: dal dischetto si presenta Krstovic, con Cerofolini che intuisce deviando anche il pallone in maniera decisiva: la sfera si insacca così sul suo lato, portando il Lecce a pareggiare il fondamentale scontro salvezza dello Stirpe.