Perché Ranieri ha lasciato la Juventus: "Non sono stato mandato via"

L'attuale tecnico del Cagliari ha allenato la Juventus dal 2007 al 2009, poi l'improvviso addio a due giornate dalla fine del campionato.

"Non sono stato mandato via dalla Juve. Dirò la verità quando smetto". Claudio Ranieri, 72 anni e una lunghissima carriera da allenatore alle spalle, è pronto a sfidare di nuovo i bianconeri dopo averli allenati per due stagioni dal 2007 al 2009.

Poi l'improvviso divorzio, a un paio di giornate dalla fine del campionato, e la sostituzione con Ciro Ferrara quando la squadra si trovava al terzo posto in classifica.

Un cambio su cui ancora oggi vige un certo alone di mistero, dato che risultati alla mano Ranieri alla Juventus aveva svolto un ottimo lavoro negli anni difficili del ritorno in Serie A post Calciopoli.

Ma come sono andate le due stagioni di Ranieri alla Juventus? E cosa c'era dietro il divorzio con i bianconeri?