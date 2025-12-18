Perché questa settimana si gioca solo la Conference e non l'Europa League e la Champions: la scelta della UEFA

Questa settimana l'unica coppa europea a disputarsi sarà la Conference League, con tutte le squadre, compresa la Fiorentina, in campo contemporaneamente alle 21 per l'ultima giornata della fase girone.

Niente Champions, quindi, di martedì e mercoledì, e pure niente Europa League, che di norma si gioca proprio lo stesso giorno della Conference, il giovedì.

Il motivo? Dall'anno scorso la UEFA dedica una giornata 'esclusiva' a ogni competizione e questa settimana è il turno proprio della Conference League.

Champions ed Europa League hanno già avuto la loro giornata esclusiva. Per la Champions è stata tra il 16 e 18 settembre, per l'Europa League il 24 e 25 dello stesso mese.