Perché questa settimana si gioca solo la Conference e non l'Europa League e la Champions: la scelta della UEFA
PERCHÉ SI GIOCA SOLO LA CONFERENCE LEAGUE?
Questa settimana l'unica coppa europea a disputarsi sarà la Conference League, con tutte le squadre, compresa la Fiorentina, in campo contemporaneamente alle 21 per l'ultima giornata della fase girone.
Niente Champions, quindi, di martedì e mercoledì, e pure niente Europa League, che di norma si gioca proprio lo stesso giorno della Conference, il giovedì.
Il motivo? Dall'anno scorso la UEFA dedica una giornata 'esclusiva' a ogni competizione e questa settimana è il turno proprio della Conference League.
Champions ed Europa League hanno già avuto la loro giornata esclusiva. Per la Champions è stata tra il 16 e 18 settembre, per l'Europa League il 24 e 25 dello stesso mese.
QUANDO SI GIOCANO CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE
Le prime due competizioni europee torneranno in scena a gennaio 2026 con le ultime due giornate della league phase.
CHAMPIONS LEAGUE
- settima giornata - martedì 20 e mercoledì 21 gennaio
- ottava giornata - mercoledì 28 gennaio
EUROPA LEAGUE
- settima giornata - giovedì 22 gennaio
- ottava giornata - giovedì 29 gennaio
