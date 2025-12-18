Pubblicità
Conference League trophyGetty Images
Marco Trombetta

Perché questa settimana si gioca solo la Conference e non l'Europa League e la Champions: la scelta della UEFA

Questa settimane le coppe europee non si giocheranno ad eccezione della Conference League: ecco perché.

  • PERCHÉ SI GIOCA SOLO LA CONFERENCE LEAGUE?

    Questa settimana l'unica coppa europea a disputarsi sarà la Conference League, con tutte le squadre, compresa la Fiorentina, in campo contemporaneamente alle 21 per l'ultima giornata della fase girone.

    Niente Champions, quindi, di martedì e mercoledì, e pure niente Europa League, che di norma si gioca proprio lo stesso giorno della Conference, il giovedì.

    Il motivo? Dall'anno scorso la UEFA dedica una giornata 'esclusiva' a ogni competizione e questa settimana è il turno proprio della Conference League. 

    Champions ed Europa League hanno già avuto la loro giornata esclusiva. Per la Champions è stata tra il 16 e 18 settembre, per l'Europa League il 24 e 25 dello stesso mese. 

  • QUANDO SI GIOCANO CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

    Le prime due competizioni europee torneranno in scena a gennaio 2026 con le ultime due giornate della league phase.

    CHAMPIONS LEAGUE


    • settima giornata - martedì 20 e mercoledì 21 gennaio
    • ottava giornata - mercoledì 28 gennaio

    EUROPA LEAGUE


    • settima giornata - giovedì 22 gennaio
    • ottava giornata - giovedì 29 gennaio
