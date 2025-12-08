Perché Pulisic non gioca Torino-Milan: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

Milan di scena a Torino nel match che chiude il quattordicesimo turno di Serie A: in casa rossonera c'era grande attesa di conoscere quale sarebbe stato il 'destino' di Christian Pulisic, fortemente in dubbio alla vigilia.
L'attaccante statunitense non figura nell'undici titolare scelto da Allegri per la trasferta piemontese: una scelta in qualche modo già preannunciata dal tecnico livornese nel corso della conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore.
Ma perché Pulisic non gioca Torino-Milan dal 1'? È in panchina? Il motivo dell'assenza.