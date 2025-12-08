Perché Pulisic non gioca Torino-Milan: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

L'assenza di Pulisic dall'undici titolare del Milan è legata allo stato febbrile che lo ha colpito nelle ultime ore: era stato Allegri a renderlo noto in conferenza stampa.

"Stanotte Pulisic ha avuto la febbre, vedremo se potrà essere a disposizione oppure no. Non lo porteremo con noi se no ci impesta tutti".

Alla fine Pulisic ha superato la febbre e ha raggiunto la squadra a Torino per presenziare quantomeno in panchina. Un recupero importante per un match che il Milan non può fallire: nel mirino c'è l'obiettivo dell'aggancio al Napoli in vetta alla classifica.