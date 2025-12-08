Pubblicità
Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Vittorio Rotondaro

Perché Pulisic non gioca Torino-Milan: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

Pulisic non fa parte dell'undici titolare del Milan anti-Torino: il motivo dell'assenza dello statunitense.

Milan di scena a Torino nel match che chiude il quattordicesimo turno di Serie A: in casa rossonera c'era grande attesa di conoscere quale sarebbe stato il 'destino' di Christian Pulisic, fortemente in dubbio alla vigilia.

L'attaccante statunitense non figura nell'undici titolare scelto da Allegri per la trasferta piemontese: una scelta in qualche modo già preannunciata dal tecnico livornese nel corso della conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore.

Ma perché Pulisic non gioca Torino-Milan dal 1'? È in panchina? Il motivo dell'assenza.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN: CHI GIOCA AL POSTO DI PULISIC

    Accanto a Leao nel 3-5-2 di Allegri ci sarà Nkunku, sostituto di Pulisic: ancora out Gimenez, intento a riprendersi dall'infortunio alla caviglia che lo condiziona da oltre un mese.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. 

  • PULISIC IN PANCHINA?

    Sì, Pulisic è uno dei giocatori presente in panchina per il Milan e pronti, dunque, a entrare in campo all'occorrenza durante il secondo tempo.

    Assieme a lui troviamo anche: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Odogu e Jashari, questi i giocatori che avrà a disposizione Allegri in panchina. 

  • LANDUCCI: "PULISIC A DISPOSIZIONE"

    Delle condizioni di Pulisic e del possibile impiego ne ha parlato Landucci, vice di Allegri, ai microfoni di Sky nel pre partita di Torino-Milan: "Se è in panchina vuol dire che è a disposizione e quindi può essere disponibile”.

  • PERCHÉ PULISIC NON GIOCA TORINO-MILAN: IL MOTIVO

    L'assenza di Pulisic dall'undici titolare del Milan è legata allo stato febbrile che lo ha colpito nelle ultime ore: era stato Allegri a renderlo noto in conferenza stampa.

    "Stanotte Pulisic ha avuto la febbre, vedremo se potrà essere a disposizione oppure no. Non lo porteremo con noi se no ci impesta tutti".

    Alla fine Pulisic ha superato la febbre e ha raggiunto la squadra a Torino per presenziare quantomeno in panchina. Un recupero importante per un match che il Milan non può fallire: nel mirino c'è l'obiettivo dell'aggancio al Napoli in vetta alla classifica.

