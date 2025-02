Perché Provedel non gioca a Venezia: infortunio, squalifica o scelta tecnica di Baroni? Chi è il portiere titolare tra lui e Mandas

La Lazio cambia il portiere per la trasferta di Venezia, con Mandas che prende il posto di Provedel: la motivazione della staffetta.

Il 2-2 interno contro il Napoli, risultato comunque riacciuffato nei minuti finali della partita, ha fatto perdere il quarto posto solitario alla Lazio: i biancocelesti, raggiunti dalla Juventus, devono ora rifarsi contro il Venezia per mettere pressione agli avversari e pure all'Atalanta terza.

Nell'undici di partenza in campo in Laguna, però, spiccherà con ogni probabilità un'assenza: quella di Ivan Provedel. Il portiere ex Spezia ed Empoli non giocherà titolare: al suo posto dentro il secondo, ovvero Christos Mandas.

Perché Provedel, a meno di sorprese dell'ultim'ora, non gioca titolare Venezia-Lazio? È infortunato, squalificato o si tratta di una scelta tecnica del tecnico Marco Baroni?