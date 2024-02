A differenza dei rossoneri e dei giallorossi la Dea non scende in campo in Europa League: entrerà successivamente.

È giovedì, tempo di Europa League: per tutti, o quasi. Le italiane scendono in campo per conquistare il passaggio del turno: c'è il Milan, che sfida il Rennes, ma anche la Roma, che affronta il Feyenoord. Non c'è, però, l'Atalanta: ma per quale motivo la Dea non gioca l'Europa League? Nessun problema, né allarme, ovviamente. L'articolo prosegue qui sotto La formazione di Gian Piero Gasperini sarà protagonista della competizione più avanti, come previsto dal regolamento.