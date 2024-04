Perché Nzola non gioca più nella Fiorentina? Motivi personali, scelta tecnica o fuori rosa

L'attaccante angolano ha saltato quattro gare di fila, prima per infortunio e poi per motivi personali: secondo il Corriere dello Sport è fuori rosa.

M’Bala Nzola ancora fuori. L’attaccante ex Spezia non è stato convocato per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra l’Atalanta e la Fiorentina. Il calciatore non figura nell’elenco di Vincenzo Italiano ed è praticamente sparito dai radar viola.

Tutto è iniziato lunedì scorso, con l’esclusione contro il Genoa, prima di quella contro il Viktoria Plzen in Conference League e quella nella trasferta contro la Salernitana di domenica.

Con la sfida di questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo sono quattro le gare di fila saltate da M’Bala Nzola senza una motivazione comunicata ufficialmente dal club viola.

Qualcuno ha parlato di problemi fisici, altri di problemi personali mentre nell’edizione odierna il Corriere dello Sport ha rivelato che il calciatore è stato messo fuori rosa dalla società di Commisso.