Perché il Napoli ha scelto Beukema: personalità e piedi buoni, Conte attende il terzo centrale titolare

L'olandese è in arrivo dal Bologna per irrobustire il reparto difensivo. E ha caratteristiche che rispondono ai requisiti dell'allenatore.

Non è ancora fatta, ma ci siamo quasi: Sam Beukema è finalmente pronto a lasciare il Bologna per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come da lui stesso espressamente richiesto alla società felsinea, peraltro.

L'ennesima riprova di come tutto sia effettivamente indirizzato verso un trasferimento è il fatto che il ds Sartori ha già chiuso per il suo sostituto: Martin Vitik, altro centrale difensivo in arrivo dallo Sparta Praga in cambio di 15 milioni di euro.

Una trentina di milioni circa, invece, è la cifra che il Napoli dovrebbe destinare al Bologna per avere Beukema. Somma leggermente inferiore alla richiesta iniziale degli emiliani, partiti da 35 milioni.

Cosa porterà Beukema al Napoli, se non ci saranno intoppi e se l'operazione andrà a tutti gli effetti a buon fine? Antonio Conte sorride: il tecnico dei campioni d'Italia si prepara ad accogliere in rosa un terzo centrale titolare.