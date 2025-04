AC Milan vs Inter

Il centrocampista americano non sarà a disposizione di Sergio Conceicao per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia 2024/25.

Tra le fila rossonere, spicca l'assenza di Yunus Musah. Il centrocampista americano, infatti, non figura nella lista dei giocatori a disposizione di Sergio Conceicao e non andrà nemmeno in panchina.

Perché Musah salta Milan-Inter di Coppa Italia: Infortunio, squalifica o scelta tecnica?