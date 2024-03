Perché Luciano Spalletti non ha convocato Riccardo Calafiori in Nazionale

Il difensore del Bologna attualmente è autore di una stagione al di sopra delle aspettative, ma è stato chiamato dall'Under 21.

Non si può pensare di analizzare la stagione del Bologna tralasciando i discorsi sulle prestazioni dei singoli: quelli in campo, per precisare, perché di Thiago Motta si è discusso e si continuerà a discutere, giustamente, parecchio.

Tra i giocatori che hanno permesso quello che, finora, è stato un "mezzo miracolo sportivo" (in verità, bisogna dirlo, la programmazione e la pazienza non portano a "miracoli", ma a risultati) c'è anche Riccardo Calafiori.

Acquistato in estate, un po' lontano dai riflettori, e subito diventato fondamentale per la retroguardia rossoblù, l'ex Roma si è ritagliato un posto primario tra le gerarchie del calcio italiano, ma non è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale maggiore contro Venezuela ed Ecuador.

Il motivo c'è, chiaramente, ma pur essendo sportivo non riguarda l'utilità e le qualità di un giocatore destinato ad affermarsi, in futuro.