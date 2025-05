Perché Lucca non gioca Juventus-Udinese? Ammonizione pesante in Udinese-Monza, era diffidato e salta per squalifica la sfida dell'Allianz Stadium

L'attaccante era diffidato ed è stato ammonito contro il Monza: sarà squalificato e non ci sarà contro Madama. Ammonizione e stop anche per Atta.

L'Udinese si prepara a una sfida cruciale contro la Juventus, ma dovrà fare i conti con due assenze pesanti: quelle di Arthur Atta e Lorenzo Lucca, entrambi squalificati per il match.

Le ammonizioni rimediate durante la sfida con il Monza sono costate loro possibilità di scendere in campo contro la Vecchia Signora, nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Oltre alle squalifiche, l'Udinese sta affrontando anche altre problematiche legate alle assenze, come quella di capitan Thauvin, ancora infortunato. In questo scenario, il tecnico Kosta Runjaic dovrà trovare soluzioni alternative per far fronte all’emergenza.