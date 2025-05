Perché Lookman, De Ketelaere, Carnesecchi ed Ederson non giocano Genoa-Atalanta: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Undici di partenza rivoluzionato per l'Atalanta in casa del Genoa: in campo diverse seconde linee, fuori tantissimi titolari.

Apre l'Atalanta: alle 20.45 la Dea scende in campo in casa del Genoa, dando ufficialmente il via alla trentasettesima e penultima giornata di Serie A, che si concluderà interamente domenica sera. Un'ora prima circa dell'inizio della partita, entrambe le formazioni hanno comunicato la rispettiva formazione ufficiale: l'undici, cioè, che scenderà in campo dal primo minuto al Ferraris. E per quanto riguarda l'Atalanta i cambi rispetto al solito non mancano. Gian Piero Gasperini ha infatti escluso dall'undici di partenza diversi elementi titolari: non giocheranno dall'inizio tra gli altri Marco Carnesecchi, Ederson, Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. L'articolo prosegue qui sotto