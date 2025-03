Il club messicano non potrà partecipare al prossimo Mondiale per Club: perché è stato escluso e chi può sostituirlo.

Grande novità in vista del Mondiale per Club: i messicani del Club Leon sono stati esclusi e non potranno partecipare al torneo in programma per la prossima estate.

Ad annunciarlo è stata la FIFA stessa, con quest'ultima che ha spiegato le ragioni dell'esclusione attraverso un comunicato ufficiale.

Chi prenderà il suo posto nel girone D dunque? Toccherà ad una squadra messicana o ci sarà spazio per formazioni di altre nazionalità?