L'argentino era destinato alla panchina per turnover ma è già rientrato a Milano: al suo posto giocherà il connazionale Correa.

Assenza pesante per Simone Inzaghi nell'anticipo della tredicesima giornata contro il Verona.

L'Inter non potrà contare su Lautaro Martinez, con l'attaccante che era stato regolarmente convocato ma è rientrato a Milano già sabato mattina.

L'argentino non sarebbe comunque partito titolare per ragioni di turnover e non andrà neppure in panchina al 'Bentegodi'.