Perché la Roma non giocherà la Champions League e l'Italia avrà cinque squadre e non sei nel 2024/2025

Fine del sogno giallorosso, la squadra di De Rossi non andrà in Champions con Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta.

Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta in Champions League, la Roma in Europa League. Ufficiale il verdetto delle qualificate ai tornei europei per il 2024/2025, dopo i risultati delle gare del 26 maggio.

Non c'è stato bisogno di attendere l'incontro della Roma in serata, considerando che con il sesto posto la squadra giallorossa non poteva dire la sua sulla questione Champions League: Atalanta-Torino ha infatti determinato lo stop del sogno capitolino.

La Roma sperava di poter attendere almeno il 2 giugno per poter continuare a sognare la Champions League dopo diversi anni, ma alla fine dovrà già pensare all'obiettivo per la prossima primavera, al termine dell'annata 2024/2025.