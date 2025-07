Perché la Juventus vuole trattenere Kolo Muani: il piano dei bianconeri

La Juventus è sempre più decisa a trattenere in rosa Kolo Muani: i bianconeri hanno un piano preciso, si tratta con il PSG.

Lavori in corso per un attacco che nella prossima stagione cambierà pelle o almeno questa è l’idea del club bianconero. Fin dalle prime battute di questa sessione estiva di calciomercato la Juventus ha dimostrato di avere ben chiara in mente la strategia da adottare.

In quest’ottica si registra l’approdo a parametro zero di Jonathan David e la trattativa per provare a vestire di bianconero Victor Osimhen, il grande sogno di mercato della Juventus per l’attacco.

Ma né il canadese né l’eventuale arrivo del nigeriano escludono la conferma di Kolo Muani: la Juventus infatti è sempre più decisa a provare a trattenere il calciatore francese in rosa.