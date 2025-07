Perché la Juventus vuole Hjulmand: l'ex Lecce è il grande obiettivo bianconero a centrocampo

Il centrocampista danese, ex Lecce oggi allo Sporting, è il grande obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto: perché i bianconeri hanno scelto Hjulmand.

La Juventus cerca ancora rinforzi in tutti i reparti ma il grande obiettivo a centrocampo è stato individuato.

Stiamo parlando di Morten Hjulmand, capitano dello Sporting che i bianconeri hanno individuato come l'uomo giusto per dare ordine lì in mezzo.

Hjulmand gode della massima stima di Tudor ed è il primo nome nella lista di Damien Comolli.

Una volta sistemata la grana Douglas Luiz, quindi, i bianconeri potrebbero sferrare l'assalto anche se convincere lo Sporting ad abbassare le pretese non sarà facile.

Ma perché la Juventus ha scelto proprio Hjulmand?