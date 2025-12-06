Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
yildiz juventus 2025 26 ginocchio 2 1Getty
Andrea Ajello

Perché la Juventus non va in ritiro prima del Napoli e arriverà solo domenica in città

Scelta particolare della Juventus, impegnata contro il Napoli in trasferta: i bianconeri partiranno da Torino solo nel giorno della partita.

Pubblicità

Il grande appuntamento della quattordicesima giornata di Seria A è quello tra Napoli e Juventus, in programma allo stadio Maradona domenica sera alle 20:45. 

Alla vigilia del match parlerà Luciano Spalletti a differenza di Antonio Conte, che come spesso è capitato nelle ultime settimane quando ci sono più impegni ravvicinati non si presenterà in conferenza. 

Un avvicinamento alla gara che sarà un po' differente dal solito per la Juventus visto che i bianconeri arriveranno nel capoluogo campano solamente domenica, il giorno della partita. 

Ma perché la Juve e Spalletti hanno preso questa decisione senza dubbio inusuale? 

  • PARTENZA DA TORINO DOMENICA

    La Juventus viaggerà verso Napoli direttamente domenica mattina e non sabato pomeriggio, come invece sarebbe dovuto accadere seguendo il tradizionale iter per trasferte di questo tipo. 

    I bianconeri si ritroveranno domenica mattina e voleranno verso Napoli in aereo ovviamente. Sarà quindi una trasferta in giornata per la squadra di Luciano Spalletti. 

    • Pubblicità

  • NIENTE RITIRO PER LA JUVENTUS

    A "sorprendere" oltre alla decisione di non arrivare a Napoli già alla vigilia, è anche il fatto che non ci sarà proprio il ritiro dei bianconeri verso il big match.

    La Juventus infatti avrebbe comunque potuto ritrovarsi sabato e dormire al J Hotel, in quello che sarebbe stato quindi un ritiro "casalingo". No, i giocatori dormiranno nelle rispettive abitazioni per poi ritrovarsi domenica mattina. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÈ LA JUVENTUS NON VA A NAPOLI IL GIORNO PRIMA?

    Una scelta curiosa da parte della Juventus ma quali sono i motivi che hanno spinto la società, in accordo con Spalletti, di intraprendere questa strada? Un fattore da considerare è quanto la città di Napoli senta la rivalità con i bianconeri, che ha portato in passato ad atteggiamenti di "disturbo" nei confronti dei giocatori.

    Vale a dire ad esempio cori e fuochi d'artificio sotto l'hotel in cui alloggiava la squadra bianconera, per provare a rendere la preparazione alla partita meno agevole. 

    In generale un modo questo per evitare qualsiasi tipo di situazione che non riguardi direttamente il campo e il calcio giocato e far vivere una vigilia un po' più tranquilla. 

  • IMPEGNI OGNI TRE GIORNI

    Al di là delle particolarità della trasferta a Napoli, c'è da considerare come la Juventus debba affrontare impegni ravvicinati anche in queste settimane. Dopo il Napoli ci sarà poi mercoledì il Pafos in Champions League e il week end prossimo un'altra trasferta ma a Bologna.

    Sfide tra l'altro determinanti per la stagione bianconera. Anche questo quindi può aver convinto la Juve a stare un giorno in meno in viaggio in trasferta, in un periodo pieno di impegni. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV