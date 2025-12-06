Perché la Juventus non va in ritiro prima del Napoli e arriverà solo domenica in città

Il grande appuntamento della quattordicesima giornata di Seria A è quello tra Napoli e Juventus, in programma allo stadio Maradona domenica sera alle 20:45.
Alla vigilia del match parlerà Luciano Spalletti a differenza di Antonio Conte, che come spesso è capitato nelle ultime settimane quando ci sono più impegni ravvicinati non si presenterà in conferenza.
Un avvicinamento alla gara che sarà un po' differente dal solito per la Juventus visto che i bianconeri arriveranno nel capoluogo campano solamente domenica, il giorno della partita.
Ma perché la Juve e Spalletti hanno preso questa decisione senza dubbio inusuale?