Perché la Juventus non va in ritiro prima del Napoli e arriverà solo domenica in città

Una scelta curiosa da parte della Juventus ma quali sono i motivi che hanno spinto la società, in accordo con Spalletti, di intraprendere questa strada? Un fattore da considerare è quanto la città di Napoli senta la rivalità con i bianconeri, che ha portato in passato ad atteggiamenti di "disturbo" nei confronti dei giocatori.

Vale a dire ad esempio cori e fuochi d'artificio sotto l'hotel in cui alloggiava la squadra bianconera, per provare a rendere la preparazione alla partita meno agevole.

In generale un modo questo per evitare qualsiasi tipo di situazione che non riguardi direttamente il campo e il calcio giocato e far vivere una vigilia un po' più tranquilla.