Perché la Juventus non esonera Thiago Motta: confermata la fiducia al tecnico bianconero dopo Firenze

La seconda sconfitta consecutiva senza goal segnati non costerà la panchina della Juventus a Thiago Motta: i motivi della decisione.

Eliminata in semifinale di Supercoppa dal Milan di un Conceiçao appena arrivato, fuori dalla Champions League ai playoff contro il PSV poi umiliato dall'Arsenal, fuori dalla Coppa Italia ai quarti contro un Empoli in piena crisi. Ora anche fuori dalla zona Champions League, seppure ancora solo a -1 dal quarto posto occupato dal Bologna.

La stagione della Juventus, da qualunque punto di vista la si guardi, è fallimentare. Eppure anche dopo la rovinosa sconfitta di Firenze, la seconda consecutiva senza neppure segnare un goal, Giuntoli ha confermato Thiago Motta.

Spazzate via così le indiscrezioni secondo cui un nuovo rovescio contro i viola, dopo quello della settimana prima contro l'Atalanta in casa, avrebbe portato ad un immediato cambio in panchina.

La Juventus non esonera Thiago Motta: ma perché? Quali sono i reali motivi della decisione assunta dalla società bianconera?