Il rinnovo di Milik con la Juventus ha sorpreso molti, l'attaccante non ha mai giocato in questa stagione: ma c'è un doppio motivo.

La notizia era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità: Arkadiusz Milik ha rinnovato con la Juventus.

Una sorpresa per molti, dato che l'attaccante polacco non è mai sceso in campo quest'anno a causa di una serie interminabile di problemi fisici.

In realtà però alla base del rinnovo di Milik c'è un motivo molto chiaro. Anzi due. E l'operazione permetterà alla società bianconera di risparmiare parecchi soldi.