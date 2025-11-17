Perché l'Italia non può essere considerata favorita ai playoff per i Mondiali

La notizia era già nell’aria da tempo, ma al termine dell’ultima gara del proprio girone di qualificazione è arrivata anche la certezza aritmetica.
Dopo aver chiuso al secondo posto il raggruppamento I alle spalle della Norvegia, l’Italia del CT Rino Gattuso prova ad accedere al Mondiale in Usa, Canada e Messico dalla porta secondaria.
Gli Azzurri infatti saranno uno delle squadre protagoniste ai playoff, ma a differenza del passato – e visti i precedenti potrebbe anche essere un bene – la nostra Nazionale non si presenta agli spareggi da favorita per una serie di fattori.