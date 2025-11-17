Pubblicità
Italia playoff Mondiali
Nino Caracciolo

Perché l'Italia non può essere considerata favorita ai playoff per i Mondiali

Dopo il secondo posto nel girone, la Nazionale prova a conquistarsi il Mondiale attraverso i playoff: ma gli Azzurri non si presentano agli spareggi da favoriti per diversi fattori.

La notizia era già nell’aria da tempo, ma al termine dell’ultima gara del proprio girone di qualificazione è arrivata anche la certezza aritmetica.

Dopo aver chiuso al secondo posto il raggruppamento I alle spalle della Norvegia, l’Italia del CT Rino Gattuso prova ad accedere al Mondiale in Usa, Canada e Messico dalla porta secondaria.

Gli Azzurri infatti saranno uno delle squadre protagoniste ai playoff, ma a differenza del passato – e visti i precedenti potrebbe anche essere un bene – la nostra Nazionale non si presenta agli spareggi da favorita per una serie di fattori.

  • I PRECEDENTI FANNO PAURA

    La storia conta e ha un peso, impossibile negarlo. E le ultime due volte in cui l’Italia ha disputato un playoff per accedere al Mondiale è sempre andata male. Nel 2017 la Nazionale all’epoca allenata da Ventura venne eliminata dalla Svezia, mentre nel 2022 gli Azzurri guidati dal CT Mancini furono eliminati dalla Macedonia del Nord.

  • ASPETTO PSICOLOGICO

    L’Italia si presenta al playoff non al meglio dal punto vista psicologico. Le 7 reti complessive subite dalla Norvegia (3 all’andata e 4 al ritorno) potrebbero avere un peso specifico notevole: toccherà al CT Gattuso trovare la giusta chiave psicologica per spazzare via le paure e far sì che a marzo l’Italia scenda in campo consapevole della propria forza. Un compito non facile.

  • POCA QUALITÀ

    I precedenti e l’aspetto psicologico contano eccome, ma questa Italia ha dimostrato di avere dei grossi limiti anche a livello qualitativo. In rosa sono presenti delle buone individualità, ma la qualità complessiva della squadra non è sicuramente paragonabile a quella del passato.

    Principalmente per questo motivo, dunque, l’Italia non può essere considerata come la grande favorita per i playoff che si disputeranno a marzo.

  • PERICOLO SVEZIA AL SORTEGGIO

    L’Italia è testa di serie e ha la certezza di giocare in casa la semifinale una delle quattro squadre della quarta  fascia composta da al momento da Romania, Svezia, Irlanda del Nord (manca ancora una nazionale per completare quest’ultima fascia).

    La Nazionale con conoscerà l’avversaria che sfiderà in semifinale dopo il sorteggio del 20 novembre: il pericolo maggiore è rappresentato dalla Svezia di Alexander Isak e Viktor Gyokeres, nazionale che potrebbe davvero mettere in difficoltà gli Azzurri.

