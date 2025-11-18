Playoff Mondiali, contro chi gioca l'Italia? Le quattro possibili avversarie, dalla Svezia alla Macedonia del Nord

Il tempo dei calcoli da fare dopo ogni singola giornata di partite è finito: finalmente conosciamo il quadro definitivo delle squadre che prenderanno parte ai playoff che metteranno in palio quattro pass per i Mondiali del 2026.

Tra le sedici Nazionali impegnate nelle sfide che si giocheranno a marzo, ci sarà, come è noto, anche l’Italia. La compagine Azzurra, infatti, non è riuscita ad andare oltre il secondo posto in un Gruppo I dominato da una Norvegia capace di strappare la qualificazione diretta grazie a otto vittorie ottenute in altrettante partite.

Per l’Italia si tratta della terza volta consecutiva e, se nel 2018 e nel 2022 le cose sono andate male, la speranza è adesso quella di riuscire a raggiungere l’obiettivo di tornare a giocare un Campionato del Mondo dopo aver saltato quelli disputati in Russia e in Qatar.

Per riuscire nel suo intento, gli Azzurri — che nel loro girone di qualificazione hanno totalizzato sei vittorie e due sconfitte (entrambe contro la Norvegia, ovviamente) — dovranno superare altri due ostacoli.