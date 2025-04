Perché Krstovic non gioca Atalanta-Lecce: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Il motivo della sua assenza

Il centravanti montenegrino non può scendere in campo al Gewiss Stadium: la motivazione e quando tornerà a giocare.

Atalanta-Lecce, alla fine, si gioca. Pur contrariata dalla decisione della Lega, la formazione salentina scenderà in campo al Gewiss Stadium con il dolore nel cuore per la morte del massaggiatore Graziano Fiorita, avvenuta qualche giorno fa.

Marco Giampaolo e i suoi giocatori dovranno così forzatamente concentrarsi sull'aspetto sportivo. Ma dovranno farlo consapevoli che Nikola Krstovic non potrà guidarli in attacco, come è avvenuto praticamente sempre durante il resto di questa stagione.

Krstovic contro l'Atalanta non ci sarà. Un guaio in più per una squadra pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere. Ma perché il montenegrino non è a disposizione di Giampaolo? La motivazione.