Koopmeiners non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Udinese, in programma sabato pomeriggio.

Atalanta-Udinese perde uno dei suoi maggior protagonisti ancor prima del calcio d'inizio: al 'Gewiss Stadium', sabato pomeriggio, non ci sarà Teun Koopmeiners. Un'assenza pesantissima per la 'Dea', costretta a rinunciare al giocatore più in forma della rosa nell'ultimo periodo, contraddistinto da prestazioni superiori alla media da parte dell'ex AZ Alkmaar. Ma perché Koopmeiners non sarà a disposizione di Gasperini per Atalanta-Udinese?