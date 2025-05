Viola in campo al Benito Villamarin per il primo atto delle semifinali di Conference, ma Kean non è in campo: i motivi dell'esclusione.

Fiorentina in campo al Benito Villamarin di Siviglia per affrontare il Betis nella gara d'andata della semifinale di Conference League. La viola va alla caccia della terza finale consecutiva nella terza rassegna continentale per ordine d'importanza. Per il primo atto contro gli spagnoli, però, Moise Kean non è in campo tra i titolari. L'articolo prosegue qui sotto Perché il bomber della viola non è stato schierato da Raffaele Palladino nell'importantissima notte europea della viola?