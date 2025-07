Perché Kean e Retegui in Arabia Saudita sarebbero un problema per la Nazionale e chi sarà l'attaccante titolare in azzurro con Gattuso

Tutto fatto per Mateo Retegui all'Al Qadsiah, ora l'Al-Hilal di Inzaghi tenta anche Moise Kean: i due attaccanti dell'Italia potrebbero giocare lontano. Un problema in vista dei Mondiali.

Il presidente federale Gravina non ci ha girato certo intorno. L'imminente trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita non è stato molto gradito in casa Italia.

Ecco perché, se anche Moise Kean decidesse di seguire lo stesso percorso del compagno di Nazionale, il problema diventerebbe ancora più evidente.

I due infatti durante la gestione Spalletti sono stati gli attaccanti principali dell'Italia e con i loro goal dovrebbero trascinare gli Azzurri ai Mondiali 2026.

L'articolo prosegue qui sotto

Il timore però è che un campionato meno competitivo e la distanza possano in qualche modo incidere negativamente sul loro rendimento.