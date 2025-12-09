Pubblicità
Pubblicità
Kairat AlmatyGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Kairat-Olympiacos si gioca alle 16.30: orario insolito per il match di Champions League

Kairat Almaty e Olympiacos in campo alle ore 16:30 in Champions League: perché si gioca a un orario così insolito?

Pubblicità

Entrambe sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Champions League, dove la situazione di classifica è tutt'altro che rosea: Kairat Almaty e Olympiacos aprono il martedì di questo sesto turno della League Phase.

Un solo punto per i kazaki (conquistato in casa contro il Pafos, prossimo avversario della Juventus), mentre l'Olympiacos è a quota due (frutto dei pareggi sempre col Pafos e col PSV).

Questa gara è un vero e proprio inedito, per il fatto che queste squadre non si sono mai incontrate finora: anche l'orario del calcio d'inizio, però, è abbastanza inusuale.

  • ORARIO KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS

    Kairat Almaty-Olympiacos si gioca oggi 9 dicembre all'Astana Arena di Astana, capitale del Kazakistan.

    Il calcio d'inizio non avverrà alle 18:45 come solitamente accade per gli anticipi di ogni giornata di Champions League, ma in anticipo: nello specifico, alle ore 16:30.

    • Pubblicità

  • IL CALENDARIO DEL MARTEDÌ DI CHAMPIONS LEAGUE

    16.30 Kairat Almaty-Olympiacos

    18.45 Bayern Monaco-Sporting

    21.00 Atalanta-Chelsea

    21.00 Barcellona-Eintracht

    21.00 Inter-Liverpool

    21.00 Monaco-Galatasaray

    21.00 PSV-Atletico Madrid

    21.00 Tottenham-Slavia Praga

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS SI GIOCA ALLE 16:30

    Il motivo di questo netto anticipo è da ricercare nelle temperature più che rigide che in questo periodo stanno interessando Astana e il Kazakistan, dove si giocherà addirittura a -21 gradi.

    Nella capitale kazaka saranno le 20:30, ragion per cui un calcio d'inizio più ritardato (come accaduto per Kairat-Real Madrid e Kairat-Pafos, entrambe disputate alle 18:45) non sarebbe stata la mossa più azzeccata.

    In ogni caso, lo svolgimento della partita non è affatto a rischio: lo stadio di Astana può godere del riscaldamento del campo e della presenza di un tetto che può richiudersi, in modo di riparare squadre, ufficiali di gara e spettatori dalle intemperie.

Super League
Aris Salonicco FC crest
Aris Salonicco FC
ARI
Olympiacos Pireo crest
Olympiacos Pireo
OLY
0