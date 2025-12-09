Perché Kairat-Olympiacos si gioca alle 16.30: orario insolito per il match di Champions League

Entrambe sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Champions League, dove la situazione di classifica è tutt'altro che rosea: Kairat Almaty e Olympiacos aprono il martedì di questo sesto turno della League Phase.
Un solo punto per i kazaki (conquistato in casa contro il Pafos, prossimo avversario della Juventus), mentre l'Olympiacos è a quota due (frutto dei pareggi sempre col Pafos e col PSV).
Questa gara è un vero e proprio inedito, per il fatto che queste squadre non si sono mai incontrate finora: anche l'orario del calcio d'inizio, però, è abbastanza inusuale.