Perché Kairat-Olympiacos si gioca alle 16.30: orario insolito per il match di Champions League

Il motivo di questo netto anticipo è da ricercare nelle temperature più che rigide che in questo periodo stanno interessando Astana e il Kazakistan, dove si giocherà addirittura a -21 gradi.

Nella capitale kazaka saranno le 20:30, ragion per cui un calcio d'inizio più ritardato (come accaduto per Kairat-Real Madrid e Kairat-Pafos, entrambe disputate alle 18:45) non sarebbe stata la mossa più azzeccata.

In ogni caso, lo svolgimento della partita non è affatto a rischio: lo stadio di Astana può godere del riscaldamento del campo e della presenza di un tetto che può richiudersi, in modo di riparare squadre, ufficiali di gara e spettatori dalle intemperie.