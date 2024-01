Perché la Juventus cerca un centrocampista offensivo: più soluzioni per Allegri

I bianconeri vogliono consegnare ad Allegri un altro elemento in mediana: Bonaventura e Pereyra, nomi all'insegna della duttilità.

Non è stata una sessione di calciomercato da "grandi firme", ma su questo non sembravano esserci dubbi neanche alla vigilia: non sorprende, però, che negli ultimi giorni si sia acceso qualcosa in casa Juventus.

Come una lampadina, un misto tra "idea" e "necessità": perché la classifica lo consente e perché ogni tentativo può essere utile per rafforzare una formazione che, nonostante gli scetticismi legati alle premesse di inizio stagione (soprattutto quelle successive alla scorsa annata), è in scia dell'Inter.

Insomma: Massimiliano Allegri cerca un elemento in più. Un giocatore che, in mezzo al campo, possa consegnargli maggiori alternative: un centrocampista offensivo, insomma.