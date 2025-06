Perché la Juventus sta cedendo Weah e Mbangula per 23 milioni: affare fondamentale

La Juve pensa al futuro: Weah e Mbangula verso il Nottingham Forest per far cassa e sistemare il bilancio.

La Juventus continua a muoversi su più fronti: sul campo, Igor Tudor lavora per portare la squadra il più lontano possibile nel Mondiale per Club; fuori dal campo, la dirigenza è impegnata a costruire la rosa in vista della prossima stagione.

Tuttavia, per i bianconeri saranno necessarie anche alcune cessioni, e i primi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Timothy Weah e Samuel Mbangula.

Sui due esterni c’è un forte interesse del Nottingham Forest, che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Juventus e ora sta trattando direttamente con i giocatori per definire i dettagli dell’operazione.

Ma perché la Juventus sarebbe disposta ad accettare una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro? La risposta è legata alla necessità di sistemare i conti e dare respiro al bilancio.