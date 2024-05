Perché la Juventus ha scelto Di Gregorio: cosa farà adesso con Szczesny e Perin?

I bianconeri hanno individuato nell'estremo difensore del Monza il prescelto per difendere i pali: Szczesny e Perin sono il passato.

La sensazione è che prima o poi le voci avrebbero avuto seguito: che si sarebbero trasformate in qualcosa di più concreto. Dialoghi, intese. Manca la firma, vero: quindi l'annuncio, ma Michele Di Gregorio è destinato a diventare uno dei portieri della Juventus.

Una scelta, quella del club bianconero, che guarda anche e soprattutto al futuro, disegnando addosso dell'attuale estremo difensore del Monza gli abiti da "protettore dei pali" lasciati in eredità, e passati di guantone in guantone nel corso dei decenni, da icone.

Ma non è un profilo casuale, quello di Di Gregorio: la Juventus, per dirla in breve, è andata diretta su di lui nel corso dei mesi, quasi senza dubbi.