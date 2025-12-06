Perché Jonathan David non gioca Napoli-Juventus: fuori anche Openda, Yildiz fa il falso 9

All'annuncio della formazione ufficiale della Juventus per il big match contro il Napoli, ecco la sorpresa: non sarà Jonathan David a sostituire l'infortunato Dusan Vlahovic come terminale offensivo bianconero.
Luciano Spalletti dunque sorprende, lasciando l'attaccante canadese ma non soltanto lui fuori dall'undici di partenza: l'altro escluso è Lois Openda. Il che significa che la Juventus giocherà senza un centravanti di ruolo.
Chi sarà dunque a fare il nove? Kenan Yildiz. Il quale, in realtà, è un falso nove spostato qualche metro più avanti e un po' più centralmente del solito.