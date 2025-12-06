Pubblicità
Perché Jonathan David non gioca Napoli-Juventus: fuori anche Openda, Yildiz fa il falso 9

Spalletti sorprende nel big match del Maradona dopo l'infortunio di Vlahovic: la formazione titolare della Juventus non presenta un centravanti di ruolo, con Koopmeiners schierato sulla trequarti.

All'annuncio della formazione ufficiale della Juventus per il big match contro il Napoli, ecco la sorpresa: non sarà Jonathan David a sostituire l'infortunato Dusan Vlahovic come terminale offensivo bianconero.

Luciano Spalletti dunque sorprende, lasciando l'attaccante canadese ma non soltanto lui fuori dall'undici di partenza: l'altro escluso è Lois Openda. Il che significa che la Juventus giocherà senza un centravanti di ruolo.

Chi sarà dunque a fare il nove? Kenan Yildiz. Il quale, in realtà, è un falso nove spostato qualche metro più avanti e un po' più centralmente del solito.

  • L'UNDICI TITOLARE DELLA JUVENTUS

    Questa è la formazione scelta da Spalletti per Napoli-Juventus:

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners; Yildiz. All. Spalletti.

  • PERCHÉ DAVID NON GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

    La scelta di Spalletti di lasciare David fuori dall'undici di partenza della Juventus è puramente tecnica: alla base dell'esclusione dell'ex giocatore del Lilla, dunque, non c'è alcun tipo di infortunio.

    La conferma è data dal fatto che David è stato non solo convocato, ma è regolarmente presente in panchina accanto allo stesso Spalletti e alle altre seconde linee bianconere.

    Il tecnico bianconero ha optato per un modo diverso di schierare la Juventus, peraltro già paventato alla vigilia ma anche nelle scorse settimane: la cosiddetta "spallettata", la mossa di schierare Yildliz centravanti come una volta accadeva con Francesco Totti alla Roma.

    PERCHÉ OPENDA NON GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

    Discorso simile per quanto riguarda Openda: anche nel suo caso si tratta di una scelta tecnica da parte di Spalletti, che ha preferito rinunciare a un centravanti vero per frapporsi ai tre difensori schierati da Antonio Conte.

    Così come David, anche Openda ha offerto buoni segnali nella gara di Coppa Italia vinta martedì sera contro l'Udinese. Ma l'ex giocatore del Lipsia sarebbe partito dalla panchina in ogni caso, a maggior ragione se il prescelto per giocare in attacco al Maradona fosse stato il canadese.

  • SORPRESE NELLA JUVENTUS

    Sia David che Openda sono comunque presenti in panchina, come detto. E dunque potranno dare una mano alla Juventus nel corso della gara, con ogni probabilità nel secondo tempo, se Spalletti lo riterrà opportuno.

    Per schierare Yildiz da nove, l'ex commissario tecnico dell'Italia ha rivoluzionato l'undici della Juventus: Cabal fa il terzo di difesa, Koopmeiners il trequartista/mezzala, con McKennie e Cambiaso esterni a tutta fascia.

