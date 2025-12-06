Perché Jonathan David non gioca Napoli-Juventus: fuori anche Openda, Yildiz fa il falso 9

La scelta di Spalletti di lasciare David fuori dall'undici di partenza della Juventus è puramente tecnica: alla base dell'esclusione dell'ex giocatore del Lilla, dunque, non c'è alcun tipo di infortunio.

La conferma è data dal fatto che David è stato non solo convocato, ma è regolarmente presente in panchina accanto allo stesso Spalletti e alle altre seconde linee bianconere.

Il tecnico bianconero ha optato per un modo diverso di schierare la Juventus, peraltro già paventato alla vigilia ma anche nelle scorse settimane: la cosiddetta "spallettata", la mossa di schierare Yildliz centravanti come una volta accadeva con Francesco Totti alla Roma.