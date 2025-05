Perché Inzaghi fa giocare tutte le seconde linee dell'Inter contro il Torino: una scelta obbligata tra Barcellona e PSG

Torino vs Inter

Turnover pressoché totale dell'Inter a Torino, a pochi giorni dall'epica battaglia contro il Barcellona costata molte energie.

Sono passati neanche cinque giorni da una delle partite che ricorderemo a lungo e di cui si parlerà tantissimo anche negli anni a venire: il 4-3 inferto dall'Inter al Barcellona è già una pagina di storia indelebile della Champions League.

Una battaglia sportiva epica, che alla fine ha visto i nerazzurri prevalere per la conquista di un posto nella finalissima di Monaco di Baviera: appuntamento che Inzaghi ha cercato di affrontare nel modo migliore possibile in termini di formazione titolare, senza badare a ciò che sarebbe arrivato in seguito.

Il dopo dell'Inter si chiama Torino, ovvero una delle ultime possibilità di tenere ancora vivo il discorso Scudetto: nel capoluogo piemontese scenderà però in campo una squadra che definire sperimentale è forse riduttivo.