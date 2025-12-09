Perché Inter-Liverpool può essere decisiva per andare agli ottavi di Champions League: lo specchio è la classifica di un anno fa

E il Liverpool? Ha 9 punti, tre in meno rispetto all'Inter. E in caso di vittoria aggancerebbe proprio i nerazzurri, compiendo a sua volta un passo importantissimo verso gli ottavi diretti e complicando il cammino dei rivali. Come a dire che la squadra di Slot sembra morta, ma non lo è.

Chiaro: i musi lunghi a Liverpool sono ben superiori ai sorrisi. I risultati fin qui sono stati scadenti, l'ultimo il 3-3 di sabato a Leeds con rimonta e pari in extremis dei padroni di casa, e la classifica di Premier League è quasi una sentenza: decimo posto, così come sono 10 i punti di ritardo dall'Arsenal capolista. Senza dimenticare il caso Salah, scoppiato negli ultimi giorni e culminato con la mancata convocazione dell'egiziano.

"Il Liverpool manterrà un livello alto anche senza di lui, com'è sempre stato nella sua storia", ha avvertito Chivu. Ma è chiaro che un fuoriclasse in meno fa tutta la differenza del mondo. Così come è ben diverso il momento che stanno vivendo le due squadre. Gli ingredienti perfetti, almeno sulla carta, per mettere una prima ipoteca sugli ottavi a due giornate dalla fine.