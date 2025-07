Perché il ritorno di Messi al Barcellona in vista dei Mondiali del 2026 avrebbe senso anche per l'Argentina

L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro deve salire di livello per giocare da protagonista i prossimi Mondiali e difendere il titolo con l'Argentina.

Una sensazione di futilità si è provata guardando Lionel Messi faticare nella seconda metà della partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club, persa dall'Inter Miami contro il Paris Saint-Germain lo scorso fine settimana. Anche alla veneranda età di 38 anni, Messi è stato ancora in grado di produrre momenti di genio, tra cui un bellissimo passaggio di prima per Luis Suarez che avrebbe dovuto valergli un assist, ma non è stato affatto sufficiente per mettere in difficoltà un avversario che giocava al massimo livello tecnico e fisico.

È stato triste vedere forse il più grande giocatore della storia di questo sport combattere una battaglia che non avrebbe mai potuto vincere. "La partita è andata come ci aspettavamo", ha ammesso Messi a DSports dopo la sconfitta per 4-0. "Sono una grande squadra, vincitori dell'ultima Champions League, e sono in ottima forma. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e penso che abbiamo lasciato una buona impressione".

Lasciare semplicemente una "buona impressione" è l'obiettivo di Messi in questa fase della sua carriera? Il piccolo mago ha trovato la pace a Miami, ma questa non è una buona notizia per l'Argentina a un anno dalla difesa del titolo mondiale.

Negli ultimi giorni sono così emerse nuove voci su un possibile ritorno al Barcellona, che cambierebbe tutto per Messi e l'Albiceleste.