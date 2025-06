Perché il Napoli vuole Milinkovic-Savic se ha già Meret: Conte e la competitività in ogni ruolo

Nonostante rinnovo, titolarità e fiducia di Conte in Meret, la voglia di alzare il livello della rosa porta il Napoli su Vanja Milinkovic-Savic.

Migliorarsi. Soprattutto nelle alternative.

La linea tracciata da Antonio Conte per rendere ancora più forte il suo Napoli porta Aurelio De Laurentiis a stanziare milioni utili a far spiccare il volo al progetto, ruolo per ruolo.

Nessuna preclusione, voglia di investire, l'intenzione di aumentare il livello di una rosa già coi suoi limiti capace - grazie al lavoro svolto dal tecnico leccese - di mettere le mani su uno Scudetto impronosticabile.

Ora però occorrerà confermarsi e consolidarsi, anche in un'area che storicamente ha bisogno di certezze: quello del portiere, dove ad Alex Meret gli azzurri stanno tentando di affiancare Vanja Milinkovic-Savic (28 anni e specialista in rigori parati).

Ma perché il Napoli vuole il numero uno del Torino se tra i pali ha già un titolare? Sotto traccia, come da un anno a questa parte, va sviscerata la filosofia vincente portata all'ombra del Vesuvio da Conte.